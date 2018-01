Moradores da zona leste reclamam de atraso de ônibus e calçada quebrada em metrô

SÃO PAULO – Quem se desloca diariamente pela cidade para chegar ao trabalho ou à escola, sabe do desgaste. Situação fica mais difícil quando os ônibus estão atrasados. A reportagem da ‘Blitz Estadão’ foi até a estação do metrô Corinthians-Itaquera para conferir o relato de trabalhadores que se deslocam da zona leste para outras regiões da cidade. Muitos dizem ainda: “Sem atrasos, gasto duas horas somente para ir, com atraso perco mais meia hora”. No dia em que a reportagem foi até a estação Corinthians-Itaquera, o ônibus Camargo Novo, da linha 2780/10 chegou após 25 minutos de espera, dava para ver no rosto dos passageiros como estavam inconformados.

O ajudante Eudes de Assunção destaca que costuma esperar 20 minutos no ponto para pegar o ônibus. “E muitas vezes, ainda vem lotado, de manhã e à tarde”.

Dificuldade também para quem tem consulta médica agendada, como é o caso da Maria Aparecida. “Eu dependo do transporte público para ir ao médico. Esta linha demora muito, não apenas hoje. Fico quase meia hora esperando. É difícil chegar e ter um ônibus no ponto”, lamentou.

A São Paulo Transporte (SPTrans) informou que realizou a fiscalização na linha 2780/10 nos dias 10 e 12 de maio e autuou a operadora em razão dos desajustes constatados. “A SPTrans já determinou a adoção de medidas corretivas e continuará acompanhando a linha mencionada para coibir eventuais novas irregularidades”, acrescentou a nota.

Na estação Arthur Alvim da Linha-3 Vermelha do metrô, passageiros relatam que uma tampa de bueiro está quebrada e pode provocar acidentes.

Ranieri dos Santos, de 27 anos, tem uma filha de oito meses e costuma pegar metrô nesta estação. “É impossível transitar pela calçada desta forma. Toda quebrada. A tampa de esgoto está totalmente destruída logo em frente ao ponto final do ônibus 273R. Na Avenida Águia de Haia também tem muito entulho”, reforçou.

Em nota, o Metrô informa que providenciou o fechamento provisório do bueiro cuja tampa foi danificada. Até o fim do mês, será colocada uma nova tampa de concreto. “A área da estação Artur Alvim, de responsabilidade do Metrô, encontra-se limpa. A retirada de entulho das vias públicas no entorno da estação é de responsabilidade da prefeitura regional”, esclareceu o posicionamento.

A Prefeitura Regional Ermelino Matarazzo acrescenta que a manutenção no canteiro central da Avenida Águia de Haia é realizada em dias alternados.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.