Moradores da zona sul reclamam de bueiro entupido e semáforo queimado

SÃO PAULO – Um bueiro entupido na esquina da Rua Joaquim Távora com a Rua Luiz Migliano, no Morumbi, na zona sul da cidade, tem tirado a tranquilidade de moradores da região. “Água podre e com cheiro ruim está se acumulando na esquina justamente na faixa de travessia dos pedestres”, lamentou o morador Silvio Laurino.

O endereço citado é divisa entre as prefeituras regionais Campo Limpo e Butantã. Ambas irão avaliar o local até o fim desta semana e o serviço entrará na programação de serviços da regional responsável.

Além do bueiro entupido, semáforos queimados também geram transtornos ao trânsito e aos pedestres. A moradora Andrea Ribeiro acrescenta que o cruzamento da Rua João Gomes Batista com a Rua Antônio Gil, no bairro Cupecê, está totalmente apagado. “Há risco de colisão entre os carros e atropelamento”, disse.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que realizou vistoria no local.

Novos contratos. A CET esclarece que assinou, na sexta-feira, 18, os contratos restantes para a manutenção dos 6.399 cruzamentos semafóricos da cidade de São Paulo.

A empresa Arc Comércio Construção e Administração de Serviços (vencedora do Lote 3), já trabalha na manutenção dos equipamentos de parte da região central e de toda zona sul. O consórcio MCS Inteligente, formado pelas empresas Meng, CLD e Sinalronda (vencedor do Lote 1), fará a partir desta sexta-feira, o conserto dos semáforos de parte da região central e de toda zona leste.

O Lote 2, que ficou com o Consórcio Semáforo Paulistano, formado pelas empresas Serttel, Sitran e Sigma, será responsável pela manutenção de parte da área central e das zonas norte e oeste da cidade.

