SÃO PAULO – Moradores de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, vão se reunir nesta quinta-feira, 21, na reunião geral da população para discutir o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018. O encontro será na Rua Alexandre Kadnuc, 1.281, no bairro Tingidor, às 18h30.

A população pretende ainda realizar um protesto, ainda sem data para acontecer, caso nada seja feito em benefício dos moradores.

“Olha o aumento que o prefeito e os vereadores de Embu das Artes deram para a população de presente de Natal. O IPTU que era de R$ 515,60 subiu para R$ 1.419,48. Isso só acontece em Embu”, disse morador nas redes sociais.

As queixas contra impostos abusivos tiveram início no meio do ano com a cobrança da Taxa de Coleta e Remoção de Lixo (TCRL) do município, anunciada pelo prefeito Ney Santos (PRB).

+++ “Taxa do lixo começa a vencer no dia 20”, reclamam moradores de Embu das Artes

Na última segunda-feira, 18, o Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu nova ação direta de inconstitucionalidade (ADIN), proposta pelo diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), apresentada pelo deputado Geraldo Cruz, a vereadora Rosângela Santos e o presidente Estadual do PT, Luiz Marinho, e concedeu liminar que suspende a taxa de lixo decretada pelo prefeito Ney Santos para pagamento neste ano. Já a taxa de 2018, considerada abusiva pelos moradores, segue em vigor, pois foi aprovada em lei pelos vereadores.

“Quero tentar resolver o problema do IPTU. Os impostos são abusivos em Embu das Artes”, reforçou a moradora Rosângela.

Relembre: Moradores também criaram um Abaixo-Assinado contra a Taxa do Lixo

No dia 30 de julho, moradores também foram às ruas protestar contra a cobrança da taxa de lixo. Muitos levaram cartazes e gritaram: “Taxa de lixo não!”. No dia seguinte ao protesto, a população se queixou da falta de coleta. “Foi só na minha rua ou não recolheram o lixo em mais bairros?”, questionou o morador Wesley Machado nas redes sociais. No dia 2 de agosto, moradores também realizaram protesto na Câmara Municipal de Embu das Artes.

