Moradores de Pinheiros reclamam de excesso de publicidade no bairro

SÃO PAULO – Moradores de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, reclamam do excesso de publicidade que voltou às ruas do bairro.

Segundo o Conselho Participativo do bairro, somente na Alameda Lorena é possível flagrar mais de quarenta irregularidades. Em 2007, a lei Cidade Limpa proibiu peças publicitárias na paisagem urbana.

“Estamos pedindo às empresas que se sensibilizem. Diversas associações de bairros também defendem a fiscalização”, ressaltou Léo Coutinho, que também é membro do Conselho Participativo.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que os locais apontados pela reportagem serão fiscalizados e, constatadas as irregularidades, os possíveis infratores deverão ser notificados pelos agentes de fiscalização da prefeitura, conforme os termos da Lei Cidade Limpa.

Raízes de árvores invadem calçadas no Alto de Pinheiros. Quem utiliza a Ponte Cidade Universitária como passagem está insatisfeito com a falta de acessibilidade, sinalização e iluminação no local. A ponte, que cruza o Rio Pinheiros, fica localizada no Alto de Pinheiros, na zona oeste da cidade.

