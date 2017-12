Moradores denunciam ‘Feiras do rolo’ no centro e na zona leste

SÃO PAULO – O comércio ilegal ocorre aos fins de semana no Largo do Paissandu, no centro da capital paulista. No local, são vendidos produtos roubados, como por exemplo, celulares furtados de pessoas que frequentam a mesma região.

“A cada noite, centenas de pessoas vendem mercadorias roubadas. O lugar está realmente dominado pelo crime”, reclamou o morador Fábio Olmos.

O comércio ilegal já ocorre há décadas na capital paulista. Há mais de vinte anos, a dona de casa Tamiko Oliveira precisou comprar uma bicicleta roubada. Digo precisou, porque se tratava da bicicleta da filha que havia sido furtada no quintal de sua casa. “Acordamos numa manhã e a bicicleta não estava no quintal. Minha filha ficou bem chateada. Dias depois, fomos até o centro de São Miguel Paulista (na zona leste da cidade). Caminhando pela calçada, passamos em frente a Feira do Rolo e, de repente, ela gritou: Olha a minha bicicleta!”, relembrou. Ao entrar no local, a filha correu em direção a bicicleta e viu o adesivo que havia colado. Mesmo assim, a mãe foi obrigada a pagar pela bike, já que a pessoa que estava vendendo ilegalmente não quis falar sobre a procedência da mercadoria.

Casos como esses são muito comuns. Muitas vezes, o furto ou roubo ocorre na mesma região onde o produto é vendido depois ilegalmente. Ainda na zona leste, moradores denunciam a Feira do Rolo de Sapopemba. Eles ressaltam que o comércio ilegal ocorre na Avenida Sapopemba, na altura do número 16.000, em frente à Sabesp. “Vendem até animais silvestres. Sou morador do bairro há 35 anos e esta feira existe há 15 anos. Tem de tudo, desde roupas furtadas até pássaros da Mata Atlântica”, reforçou Alexandre Oliveira.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informa que as Polícias Civil e Militar realizam diversas ações e operações com intuito de combater os crimes nos locais citados pela reportagem.

No Largo do Paissandu, no mês de julho, 80 aparelhos celulares foram recuperados e 24 pessoas conduzidas pela Polícia Militar (PM) a delegacias pelo crime de receptação. Além disso, a polícia civil prendeu oito pessoas por receptação no Largo do Paissandu, de janeiro a agosto deste ano. Neste mês, quatro estabelecimentos comerciais irregulares foram interditados por PMs destacados para a Atividade Delegada, em conjunto com a Prefeitura.

Na Avenida Sapopemba, após operação da Polícia Militar, foram apreendidos diversos equipamentos eletrônicos, como celulares, máquinas fotográficas, fones de ouvido, CDs, DVDs, e três pessoas foram conduzidas ao 55º DP da região. “Cabe esclarecer que não foi registrada ocorrência envolvendo animais silvestres ou domésticos. Qualquer pessoa pode auxiliar o trabalho da polícia denunciando eventuais crimes pelo 181, número do Disque Denúncia”, finalizou a nota.

