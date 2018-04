Moradores do Itaim Bibi cobram conserto e limpeza de lixeiras

SÃO PAULO – Moradores do Itaim Bibi, na zona oeste da cidade, reclamam do excesso de lixo e de lixeiras quebradas na região. Sérgio Velihovetchi, que mora na Rua Viradouro, relata os problemas enfrentados pelo bairro com relação à limpeza.

“As lixeiras estão quebradas e com muito lixo. O serviço de varrição deveria ser feito com mais frequência. As ruas também estão com muitos buracos”, destacou o munícipe.

A Prefeitura Regional Pinheiros informa que os serviços de tapa buraco e recolhimento de materiais nas lixeiras da Rua Viradouro foram realizados.

Em agosto do ano passado, a Blitz Estadão esteve na região e constatou o mesmo problema: moradores insatisfeitos com o serviço de limpeza no Itaim Bibi.

A comerciante Ana Rosário também reforça a importância do serviço de limpeza. “Muitas lixeiras estão quebradas e precisam ser trocadas. Entendo, porém, que cabe também a população o papel de conservá-las”, disse.

