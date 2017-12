SÃO PAULO – No cruzamento da Avenida Deputado Dr. José A. Pinotti com a Rua Cravari, no Parque Residencial D’Abril, um buraco se formou no asfalto, após fortes chuvas que atingiram a região.

Moradores relatam o risco de acidente. “Os carros passam em alta velocidade e tentam desviar em cima do buraco. É arriscado. Tem também uma tampa de bueiro bem onde está o buraco”, relatou Josefa Martins.

A Prefeitura Regional Itaim Paulista informa que o local citado pela reportagem está previsto para ser vistoriado o quanto antes. Caso seja de responsabilidade da regional, o serviço de tapa buraco será executado no mesmo dia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo após três anos, calçadas permanecem esburacadas na Vila Olímpia

Na Rua Helena, na altura do número 272, na Vila Olímpia, na zona sul da cidade, é comum mães com carrinhos de bebê andarem pela rua em razão da calçada esburacada. O risco de acidente é grande, no entanto, moradores relatam que é impossível utilizar a calçada.

“Já está assim há mais de três anos. Fizeram um estacionamento nas proximidades, achei que arrumariam a calçada, mas continua cheia de buracos”, alertou o morador Flávio Borges.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.