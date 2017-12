SÃO PAULO – Moradores do bairro Jurubatuba, na zona sul da cidade, reclamam que entulho de uma obra realizada contra enchente foi abandonado na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis.

“O entulho da obra ainda está lá. As calçadas estão destruídas. Pedestres precisam caminhar pela rua, apesar do risco de atropelamento”, destacou o morador Mário Moreno.

O entulho foi descartado nas proximidades da estação Jurubatuba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). “Toda a grama está destruída e também derrubaram árvores, mas não replantaram”, reforçou o morador.

Outro problema relatado pela vizinhança é com relação ao canteiro central da Avenida Nações Unidas nas proximidades da estação Jurubatuba da CPTM. “A calçada do meio entre as duas pistas é rebaixada. Quando chove alaga tudo. Vira uma piscina e pedestres precisam caminhar pela rua”, reforçou Moreno.

A Secretaria Municipal de Serviços e Obras informa que a intervenção na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis faz parte das obras do Córrego Zavuvus. A obra foi suspensa no dia 21 de julho, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontou falhas nos projetos básicos feitos pela gestão anterior.

“Os projetos foram revisados e enviados ao tribunal. No dia 28 de agosto, o TCU aceitou a proposta encaminhada pela atual gestão e autorizou o desbloqueio dos recursos federais destinados à execução dos projetos executivos, onde toda a obra é detalhada. No momento, a secretaria trabalha na execução dos projetos executivos”, ressaltou a nota.

A comerciante Maria José trabalha na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no Itaim Bibi, na zona oeste da capital paulista. Ela relata que todos os dias da semana, por volta das 20 horas, a calçada do bar The Juniper 44° – Drinks House, localizado no número 115, é tomada por frequentadores do estabelecimento. “É impossível transitar pela calçada, parece um lounge”, comparou.

Apesar de ter muitos centros comerciais e bares, o Itaim Bibi também é uma área residencial.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.