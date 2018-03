Moradores reclamam de música alta em tabacaria da zona leste de SP

SÃO PAULO – O excesso de barulho provocado por estabelecimentos como bares, tabacarias e restaurantes tem tirado a tranquilidade de moradores da capital paulista. Várias queixas foram recebidas pela Blitz Estadão.

Desta vez, a reclamação é de Hamilton Santos. Ele relata que uma tabacaria localizada na Avenida Miguel Achiole da Fonseca, 1.695, no Jardim São Paulo, na zona leste da cidade, tem causado transtornos aos vizinhos. O barulho começa no início da noite e vai até a manhã do dia seguinte.

“Cheguei em casa, por volta de 20h40, e a música estava alta e havia muito barulho. O local perturbou o sossego dos moradores até às 5h da manhã. O local deve ser fiscalizado”, reclamou.

Santos acrescenta que já existe um abaixo-assinado solicitando o fechamento do estabelecimento, em razão do desrespeito provocado.

A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, por meio do Programa de Silêncio Urbano (PSIU), informa que o local citado pela reportagem está na programação para receber ações de fiscalização.

“É importante que os munícipes busquem auxílio, em primeiro lugar, na regional responsável para que seja aberto o atendimento pelos canais do 156 ou nas praças de atendimento”, reforçou a nota.

Na zona oeste, moradores reforçam que duas igrejas evangélicas localizadas na Rua Jaques Gabriel, números 20 e 64, utilizam caixas acústicas em alto volume.

“Sempre que fazem cultos, usam caixa acústicas em alto volume e sem qualquer isolamento”, relatou Eduardo Mesquita.

A Secretaria das Prefeituras Regionais informa que o local apontado pela reportagem será incluído na programação de fiscalização nos próximos dias.

