Moradores reclamam de queda e falta de poda de árvores em SP

SÃO PAULO – Depois da forte chuva que atingiu a capital paulista no último fim semana, moradores ainda se queixam de árvores que caíram e não foram recolhidas em algumas regiões da cidade.

Um dos registros foi na Avenida Professor José Maria Alkmin, na altura do número 300, no Butantã, na zona oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros foram registradas, em média, 150 ocorrências envolvendo queda total ou parcial de árvores.

Moradores do Butantã também relataram que casas ficaram destelhadas e teve corte de água na região, por causa do rompimento de uma adutora.

Em nota, a Sabesp reforça o pedido de economia de água na região do Butantã e do Rio Pequeno. A companhia trabalha desde a tarde de segunda-feira, 21, no reparo de uma tubulação de água que foi danificada após o rompimento de uma galeria de águas pluviais. A previsão é que a companhia finalize os reparos de sua responsabilidade por volta das 16h desta terça-feira, 22. O abastecimento retornará gradualmente após o término do conserto da tubulação.

Os bairros afetados pela manutenção emergencial são: Butantã, Cidade Universitária, Inocoop, Jardim Ademar, Jardim Bonfiglioli, Jardim Esmeralda, Jardim Ester, Jardim Matarazzo, Jardim Pinheiros, Jardim Previdência, Jardim Rizzo, Jardim Sara, Rio Pequeno, Rolinópolis, Vila Alba, Vila Gomes e Vila Polópoli.

Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.

Além da queda de árvores, moradores da capital paulista também cobram a realização de podas.

“Apesar de inúmeros pedidos feitos, a Prefeitura não poda uma árvore enorme que está em uma calçada da Rua Cônego Eugênio Leite, na altura do número 190, em Pinheiros, na zona oeste. Um caminhão que bateu nos grandes galhos da árvore chegou a arrancar fios de telefone. A árvore não para de crescer e há risco de queda em caso de forte chuva e ventania”, diz o morador Roger Cahen.

Em nota, a Prefeitura Regional de Pinheiros informa que fará uma vistoria na árvore citada na próxima semana, e, após constatada a necessidade, a poda entrará na programação de serviços dos próximos dias.

Falta de poda de árvores, lixeiras quebradas e iluminação precária estão entre as principais reclamações de quem mora e trabalha na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, no bairro Jardim Europa, na zona oeste da capital paulista.

