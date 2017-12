SÃO PAULO – Pacientes que dependem de atendimento residencial reclamam da dificuldade para agendar a visita de um médico pela Unidade Básica da Saúde (UBS) Dr. Luiz Paulo Gnecco, localizada na Vila Maria, na zona norte da cidade.

A sogra de Fernando Rangel, Hilda dos Reis, é diabética, cega e tem mobilidade reduzida. “Depende de cuidados para ir ao banheiro, para ir do quarto para a sala, para tomar banho e para se alimentar. Só não é acamada totalmente porque por orientação médica forçamos para que ela se movimente diariamente a fim de manter uma rotina ativa”, ressaltou ele.

Segundo ele, o atendimento era feito com a presença do médico e dos enfermeiros. Em algumas ocasiões, somente os enfermeiros vinham. “Às vezes não havia necessidade da presença do médico, mas as enfermeiras e a assistente social faziam as visitas. Mas agora o serviço não está mais disponível. Sempre que busco os medicamentos, eu questiono a volta do serviço residencial. Além da importância da consulta preventiva, no ano passado o médico responsável também nos auxiliou na apresentação de relatório para realizar a prova de vida e continuar recebendo a aposentadoria”, destacou Rangel.

A aposentada Maria dos Santos tem mais de 70 anos e reforça a importância da continuidade do benefício de saúde. “A consulta residencial deve ser oferecida a todos que têm mobilidade reduzida, sem tantas burocracias e demora”, salientou a moradora da região.

A Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) Norte informa que todas as equipes do Programa de Atenção Domiciliar da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Paulo Gnecco estão completas e realizando os atendimentos normalmente.

A paciente citada está incluída no Programa da Atenção Domiciliar (AD1) e, inclusive, recebeu visita da equipe multiprofissional no último dia 27. Uma nova visita de reavaliação já está programada para o mês de fevereiro. A gerência da unidade já entrou em contato com o solicitante para esclarecimento de todas as dúvidas.

