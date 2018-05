Moradores se queixam de descarte irregular em vias da cidade

SÃO PAULO – Moradores da Rua Jair Moraes, no Santana, na zona norte da cidade, solicitaram a remoção de uma cama abandonada em um canteiro da via. Desde fevereiro, Silvio Silva pede a retirada do objeto descartado irregularmente na via.

“Já solicitei a retirada à prefeitura, mas até agora minha solicitação não foi atendida. Tenho os protocolos”, ressaltou ele.

A Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (Amlurb), informa que o material despejado na Rua Jair Moraes, 126, foi retirado do local.

Na zona leste, entulho descartado irregularmente também incomoda quem mora na Rua Apoquitaua, na Vila Síria.

“Muito lixo e entulho na rua e na calçada. Também descartam material irregular no canteiro da Avenida Águia de Haia com muita frequência”, afirmaram moradores.

A Prefeitura Regional São Miguel informa que a limpeza e a remoção do lixo e entulho descartado irregularmente nos locais descritos foram realizadas na última quinta feira, 26.

