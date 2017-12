SÃO PAULO – Moradores da Chácara Inglesa, na zona sul da cidade, reclamam que bar localizado na Avenida Abraão de Morais, 431, tem tirado o sossego da vizinhança.

“O barulho da música ao vivo é insuportável aos fins de semana. No sábado começa às 18h30 e termina de madrugada. Tem vezes que é impossível dormir antes das 2 horas da manhã”, ressaltou morador Rafael Ferrari.

Além do Programa de Silêncio Urbano (PSIU), moradores relatam que acionaram até a Polícia Militar (PM), mas até agora nada foi resolvido.

Em nota, a Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais, por meio do PSIU, informa que o local citado recebeu comunicado em setembro de 2016 para se adequar à legislação. Ressaltamos que até o momento o PSIU não recebeu novas denúncias.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Cabe ressaltar que, visando garantir a segurança e o bem estar de comerciantes e população, a atual gestão municipal publicou, no dia 26 de abril, a portaria 016/SMPR/2017, que cria o Selo Bar Legal para acelerar a regularização das licenças de funcionamento dos bares, entre outros benefícios, respeitando as determinações do PSIU. Ele confere ao interessado preferência na movimentação dos processos administrativos relativos à concessão de Auto de Licença de Funcionamento, Auto de Licença de Funcionamento Condicionado e permissão para uso do passeio público fronteiriço”, finalizou o posicionamento.

+++ Leia também: Bares com música alta tiram sossego de moradores das zonas oeste e leste

Moradores da Rua Doutor Renato Paes de Barros, no Itaim Bibi, na zona oeste, reclamam que o bar The Juniper 44° – Drinks House, localizado no número 115, ainda desrespeita a lei do silêncio. Segundo morador, que preferiu não se identificar, a música alta pode ser ouvida de seu apartamento.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.