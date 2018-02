Parte de viaduto cai e atinge carro na zona sul

SÃO PAULO – Diante da falta de vistoria e obras de infraestrutura em viadutos da cidade de São Paulo, motoristas são vítimas de acidentes provocados pela queda de concreto.

Um dos casos recebidos pela Blitz Estadão é do Antônio da Silva. No fim do ano passado, ele estava com o pai quando o carro foi atingido por concreto ao passar embaixo do Complexo Viário João Jorge Saad.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Era por volta de 14h, quando fui levar meu pai ao médico, na região da Vila Clementino. No caminho de volta, pegamos a Rua Estado de Israel, entramos à direita na Avenida Professor Ascendino Reis, no sentido da Avenida Brasil. Quando passávamos embaixo do viaduto que liga a Rua França Pinto à Avenida Ibirapuera, fomos atingidos por um pedaço de concreto”, relatou ele.

Em um primeiro momento, Silva achou que alguém tivesse jogado algo contra o carro, em razão do alto barulho. “De repente, consegui visualizar um pedaço de concreto, quebrado, no meio da avenida. Não consegui fotografar, devido ao intenso movimento local no momento”, disse o motorista.

Silva reforça que ninguém se feriu, mas reforça que o susto foi grande, assim como os danos materiais ao veículo. Ele lembrou ainda o caso da juíza Adriana Nolasco da Silva, de 46 anos, que morreu em novembro, após o carro em que estava ser atingido por um bloco de concreto que caiu do viaduto Fepasa, na Avenida do Estado, região central de São Paulo. A tragédia foi provocada pela colisão de um caminhão contra a ponte por onde passa uma linha de trem, próxima à estação da Luz.

A Prefeitura Regional Vila Mariana informa que irá realizar vistoria no Complexo Viário João Jorge Saad, em conjunto com a Secretaria Municipal de Serviços Obras.