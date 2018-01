Pedestres cobram reforma em passarela da Ponte do Jaguaré

SÃO PAULO – Quem atravessa todos os dias a Ponte do Jaguaré, na zona oeste da cidade, reclama da má conservação da passarela de pedestres. A reportagem da ‘Blitz Estadão’ constatou no local que há grade quebrada, calçada danificada e mato alto. A grade quebrada, inclusive, já avança por onde caminham os pedestres e traz riscos à população.

O morador Guilherme Biasi acrescenta que a situação é mais grave no sentido do bairro. “A Ponte do Jaguaré, que cruza a Marginal do Pinheiros, precisa de reforma urgente na passagem de pedestre. Sou morador da região e a atravesso todos os dias para ir para a estação de trem. No caminho, eu encontro vários blocos de concreto soltos ou quebrados. A ponte está realmente pior a cada dia”, reclamou.

A estudante Patrícia Pinto também utiliza a passarela e se queixa das condições precárias. “Faz quatro anos que atravesso aqui e sempre foi assim. Grades quebradas e calçadas quebradas. É muito perigoso e é difícil caminhar por aqui”, acrescentou.

Além da passarela que precisa de reforma, a reportagem também constatou que há um ponto de descarte de lixo irregular embaixo da Ponte do Jaguaré, no sentido da Rodovia Castelo Branco.

A Prefeitura Regional Lapa informa que encaminhará um técnico para avaliar a Ponte do Jaguaré com base nas reclamações recebidas. “Caso sejam constatadas anomalias estruturais a Secretaria Municipal de Serviços e Obras será acionada. Vale ressaltar que, desde o início da gestão, não constam registros de reclamações sobre a Ponte do Jaguaré”, reforçou a nota.

