Por risco de desabamento, árvore é removida na zona norte

SÃO PAULO – Uma árvore de médio porte que estava em cima de um morro de terra na Avenida Elísio Teixeira Leite, na altura do número 1.200, no bairro Sítio Morro Grande, na zona norte, foi removida, no fim da manhã desta sexta-feira, 29, por causa do risco de desmoronamento.

Recentemente, parte da terra que sustentava a planta e também metade do muro desabaram. Moradores que andam pela calçada estão receosos. Segundo eles, a própria raiz da árvore provocou a queda da construção.

“É perigoso. Dá medo até de andar pela calçada. Com a chuva, o risco é ainda maior, ressalta o morador Augusto José. Moradores também questionam a retirada de outras duas árvores que estão no mesmo barranco e apresentam o mesmo risco.

A população do bairro, no entanto, também se preocupa com a arborização do bairro. “Tem o risco de cair. É perigoso porque não tem proteção. Mas é importante manter e conservar as árvores no bairro porque elas ajudam a manter a região arborizada“, avaliou a moradora Salete Antônia.

Funcionários da prefeitura realizaram a retirada da árvore na manhã desta sexta-feira.

Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também isolaram a área.

