Poste inclinado e queda de fiação prejudicam trânsito na zona oeste de SP

SÃO PAULO – O trânsito na Avenida Marques de São Vicente, no sentido da Barra-Funda, apresenta lentidão nas proximidades da Rua Doutor Luiz Gonzaga, perto do Parque Jardim das Perdizes, na tarde desta quinta-feira, 28.

Um poste de sinalização está inclinado e parte da fiação elétrica está praticamente no chão. “A Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) informa que, no fim da manhã de quinta-feira, uma coluna semafórica foi atingida por um caminhão no cruzamento da Rua Doutor Luiz Gonzaga com a Avenida Marques de São Vicente”, reforçou a nota.

Agentes da CET estão no local para verificar o ocorrido. Neste momento, a faixa da direita nas proximidades do local permanece interditada.

Motoristas devem evitar a região.

