Presença de usuários de drogas preocupa moradores da zona sul

SÃO PAULO – Moradores do Jardim Casa Blanca, na zona sul da capital paulista, estão receosos com a presença de usuários de drogas em um terreno baldio localizado no cruzamento da Rua Teresa Mouco de Oliveira com a Rua Santa Archelia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Morador de um condomínio ao lado do local informado, que preferiu não se identificar, disse que o terreno serve de abrigo e ponto de venda de drogas. “Os usuários surgem com bolsas, mochilas e afins, com certeza produto de roubo ou furto e dispensam neste terreno”, destacou.

Ele ressalta que entrou em contato com a Prefeitura Regional, mas nada foi feito até o momento. “Só para registrar, o condomínio ao lado do terreno já acionou, por diversas vezes, a Prefeitura para tomar providências junto ao responsável do terreno e nada foi feito”, ressaltou.

Outro problema relatado por moradores é o excesso de entulho jogado no terreno baldio localizado no cruzamento da Rua Teresa Mouco de Oliveira com a Rua Santa Archelia. A reportagem da ‘Blitz Estadão’ constatou que no local havia resto de comida, sofá velho, material de construção e madeiras.

A moradora Marília Borba relata que está preocupada e cobra providências da Prefeitura. “Há muito lixo e entulho. E o cheiro ruim vem para o meu apartamento e de outros vizinhos. O que mais me dá receio é que já vimos até ratazanas aqui. E tenho medo de doenças que podem ser provocadas”, alertou.

A Prefeitura Regional M´Boi Mirim informa que trata-se de área pública e será realizada a limpeza no próximo dia 27 de maio. “Em seguida, as obras de reparo do muro serão iniciadas. Vale ressaltar que a periodicidade de limpeza é mensal. Além disso, a regional iniciará, a partir de junho, a distribuição de cartilhas sobre a gestão de resíduos. Este trabalho deve ter o apoio de agentes de saúde e escolas da região, para que a população seja conscientizada da importância dessas ações”, enfatizou a nota.

O descarte irregular desses materiais em vias públicas é passível de multa que pode chegar a mais de R$ 18 mil, conforme estabelece a Lei de Limpeza Urbana, nº13.478, além de ser considerado crime ambiental.

A Prefeitura Regional M´Boi Mirim informa ainda que a capital paulista conta com 1.500 unidades de Ponto de Entrega Voluntária (PEV), 98 Ecopontos e cerca de 150 mil unidades de lixeiras espalhadas pelas ruas, além do novo aplicativo, o ‘Limpa Rápido’, que permite acompanhamento em tempo real da localização dos caminhões de coleta seletiva e domiciliar.

Quer compartilhar alguma reclamação em seu bairro? Mande seu relato por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o email blitzestadao@estadao.com.