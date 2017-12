SÃO PAULO – Quer denunciar algum carro abandonado em sua rua ou mesmo em seu bairro? Mande uma foto e a localização do veículo para o ‘Estadão’. Nossa equipe elaborou um mapa interativo com os principais pontos da região metropolitana de São Paulo.

Na Rua Gomes Cardim, no Brás, região central da capital paulista, moradores reclamam do excesso de carros abandonados existentes na via. Embaixo de alguns deles já começa a nascer até mato. Por lá, a reportagem flagrou ao menos seis veículos abandonados – alguns com placas e outros sem.

Somente nos cinco primeiros meses deste ano, 616 veículos abandonados foram removidos das ruas e avenidas da capital paulista.

Em média, quatro carros são recolhidos por dia pela Prefeitura Municipal.

Em 2016, no mesmo período, foram retirados 837 e em 2015, 662. Confira no mapa a seguir alguns dos locais onde há carros abandonados.

O abandono de veículos em vias públicas prevê multa de R$ 18.421,20, de acordo com a Lei de Limpeza Urbana.

Após a vistoria da equipe de remoção da prefeitura, os veículos recebem uma notificação, por meio de um adesivo, solicitando ao proprietário ou responsável a remoção do carro.

Caso não seja feita em até cinco dias, o município inicia os procedimentos legais e administrativos para a remoção. Caso não haja placa, a retirada dos veículos é realizada imediatamente.

Qualquer cidadão pode denunciar o abandono de veículos. Caso você saiba onde tem um veículo abandonado na cidade, envie uma foto com a data e o endereço por WhatsApp (11) 9-7069-8639 ou para o e-mail blitzestadao@estadao.com.