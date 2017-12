Depois de Corinthians e Palmeiras, torcida do São Paulo também estará no grupo de elite

Agência Estado Além das torcidas do Corinthians, com a Gaviões da Fiel, e do Palmeiras, com a Mancha Verde, o São Paulo também estará representado em 2012 no Grupo Especial do Carnaval de SP. A escola Dragões da Real, da Zona Oeste, foi campeã deste ano do Grupo de Acesso com o enredo A Felicidade