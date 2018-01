Roseana Sarney na passarela do samba do Rio

Por Luciana Nunes Leal, RIO DE JANEIRO

A governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PMDB), escolheu uma discreta frisa no setor 8 do sambódromo para assistir ao primeiro dia de desfile das escolas de samba do Grupo Especial. O maior interesse de Roseana era o desfile da Beija-Flor de Nilópolis, que recebeu cerca de R$ 2 milhões do governo maranhense para o enredo sobre os 400 anos da capital, São Luís.

Acompanhada do marido, Jorge Murad, de secretários de Estado e dezenas de amigos, como o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, defensor de políticos influentes e grandes empresários, Roseana chegou cedo à avenida e acompanhou o desfile desde a Portela, segunda a desfilar. Deixou a Marquês de Sapucaí às 5h30, depois de aplaudir a escola de Nilópolis e ser reverenciada pela dupla de mestre-sala e porta-bandeira, Claudinho e Selminha Sorriso, e pelo diretor de Carnaval e de Harmonia, Luiz Fernando do Carmo, o Laíla.

Apesar da forte gripe, a governadora esperou até as 4h30 para ver o desfile da escola que ajudou a patrocinar. Durante a apresentação, usou um cocar que lembrava a presença indígena no Maranhão, um dos temas desenvolvidos no enredo. Roseana e seu grupo numeroso se empolgaram principalmente com os carros do bumba-meu-boi, de Joãosinho Trinta e o que teve a cantora maranhense Alcione como principal destaque. A governadora também aplaudiu com entusiasmo cerca de 400 dançarinos do bumba-meu-boi que formaram uma ala na escola e foram trazidos com ajuda financeira do governo do Estado.

Roseana disse que não há dúvida sobre o retorno que o Maranhão receberá em interesse dos turistas pelo Estado. “Não fui a primeira e não serei a última”, disse, ao lembrar que muitos governos de Estados e prefeituras financiam desfiles de escolas de samba pelas quais são homenageados. “O desfile é transmitido para mais de 180 países, além disso as pessoas comentam, cantam o samba. Chama atenção para a nossa terra. E é uma grande homenagem que a Beija-Flor está fazendo”, declarou a governadora.

Em outubro do ano passado, o governo maranhense fez um repasse de R$ 1,5 milhão para a Beija-Flor, como é possível verificar no Portal da Transparência do Maranhão. “Tudo foi feito com total transparência”, ressaltou Roseana. O secretário de Comunicação, Sérgio Macêdo, disse que uma verba adicional foi repassada à Liga do Bumba-Meu-Boi para financiar a viagem dos dançarinos.

Macêdo disse não ter certeza do valor, mas que não ultrapassava os R$ 500 mil, somando R$ 2 milhões em investimentos maranhenses na Beija-Flor. Segundo o secretário, o R$ 1,5 milhão foi investido no material promocional do governo que foi distribuído pela Beija-Flor, incluindo uma revista intitulada “Maranhão e seu poema encantado”, com 60 mil exemplares. Embora o enredo seja o aniversário da capital São Luís, foi o governo do Maranhão (e não o da prefeitura) quem negociou com a escola e financiou parte do desfile. Adversário de Roseana, o prefeito João Castelo (PSDB) esteve todo o tempo à margem da organização. Na noite de domingo, o governo da capital foi representado por uma única autoridade: o secretário municipal de Turismo, Liviomar Pires Costa, que assistiu ao desfile em um camarote da escola de samba, no setor impar, do lado oposto ao que estava Roseana.

Roseana deixou o sambódromo levando uma bolsa com a bandeira da Beija-Flor que ganhou de presente da escola. O secretário Sérgio Macêdo era só elogios à apresentação da escola de Nilópolis, que desfilou sem o presidente de honra, o bicheiro Aniz Abraão Davi, o Anísio, preso há pouco mais de um mês. “Foi lindo o desfile. R$ 1,5 milhão valeu a pena”, comentou, satisfeito. Segundo Macêdo, as frisas ocupadas pelo grupo maranhense foram oferecidas pela Beija-Flor.