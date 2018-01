Exaltada, integrante da Pérola é retirada do local do incêndio

Não se sabe quem colocou fogo no primeiro carro, da Pérola Negra, no sambódromo de São Paulo, mas integrantes da escola e bombeiros ajudaram a ontrolar o fogo.

Enquanto as chamas do primeiro carro eram combatidas, uma integrante da Pérola Negra, revoltada, pediu que membros da sua escola colocassem fogo nas próprias alegorias e deu início a uma grande confusão entre simpatizantes de todas as agremiações.

A mulher, muito exaltada, foi retirada do local.

Um grupo da Pérola invadiu a área do pátio do sambódromo e ameaçou colocar fogo nas alegorias da Gaviões e deu início a um tumulto. Cerca de 10 viaturas da Rocam foram mobilizadas para a área.

Com informações de BRUNO RIBEIRO