Águia de Ouro leva o Tropicalismo para o Anhembi e fecha desfile em cima do prazo determinado

A quarta escola a desfilar no Anhembi na segunda noite de desfiles do Grupo Especial e São Paulo, a Águia de Ouro, fechou sua apresentação sob muita tensão. Aos 64 minutos de desfile, ainda restavam passar pelo portão o carro alegórico “Cassino”, a última ala e um caminhão da escola.

Aos 65 minutos, prazo determinado pelo regulamento, o carro, a ala e o caminhão já haviam passado, restando para trás alguns cabos de energia. Houve um princípio de empurra-empurra, pois o portão não pode ser fechado por completo em razão dos cabos que ficaram para trás. Não se sabe se a “correria” do último minuto poderá comprometer a evolução da escola.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cores psicodélicas e com ares de rebeldia, a Águia de Ouro entrou na avenida e transportou o Sambódromo do Anhembi, no carnaval deste ano, para os anos 1960 e 1970, em uma viagem a um dos momentos de maior efervescência da cultura brasileira. A escola fez uma homenagem ao tropicalismo, movimento cultural que teve influência nas correntes do pop internacional e da música popular brasileira.

[galeria id=2217]

A escola levou um elenco de famosos cantores para celebrar o Tropicalismo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, Cauby Peixoto, Wanderleia, Angela Maria e Roberta Miranda estão no palco da Águia, tradicional escola do bairro da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo.

Para Gilberto Gil, o tema da Tropicália sempre é relembrado, tanto pela imprensa, quanto pela academia, em diversos estudos. “É muito bom que a Tropicália seja incorporada por outros elementos da cultura, como é agora pelo samba. É muito bom o carnaval: é a Tropicália”, disse.

O pano de fundo histórico também não ficou de fora do desfile da escola de samba, que fez referências, em alas e alegorias, à ditadura militar brasileira, incluindo uma homenagem ao jornalista Vladimir Herzog, morto pela repressão em 1975. Com o enredo “Tropicália da paz e do amor! O movimento que não acabou”, a Águia de Ouro contará na avenida do samba a história do movimento cultural, do seu nascimento à sua influência nas manifestações artísticas atuais. (COM RICARDO VALOTA, DO ESTADÃO.COM.BR; GUSTAVO URIBE, WLADIMIR DANDRADE E PAULA PULITI, DA AGÊNCIA ESTADO)

Veja fotos dos principais momentos do desfile de Carnaval de São Paulo.

Acompanhe as últimas notícias do Carnaval 2012.