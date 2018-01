A leitura das notas das escolas de samba de São Paulo foi interrompida após invasão dos membros das agremiações ao palco onde estavam os jurados.

Um representante da torcida de uma das escolas conseguiu pegar as folhas com as notas e rasgá-las. Em seguida, mais torcedores, de diversas escolas, também invadiram o palco.

A confusão teria acontecido devido à mudança de dois jurados pouco antes de começar a apuração, o que irritou alguns torcedores.