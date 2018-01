Beija-Flor entra na Sapucaí e homenageia São Luís, do Maranhão

A Beija-Flor é a sexta escola a entrar na passarela carioca na primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio. O desfile teve início às 4h19 desta madrugada de segunda-feira, 20. A escola, 12 vezes campeã do carnaval carioca, vem com 48 alas, 8 alegorias e 4 mil componentes.

Os 400 anos da cidade de São Luís foram a inspiração dos carnavalescos da Beija-Flor. A comissão de frente vem com uma grande serpente, que é separada em várias partes, indicando estar morta.

Na sequência, os componentes da comissão desfilam carregando as várias partes da pele da serpente, morta pela guerreiro. A novidade fica por conta de uma super ala, a do “Mercado”, formada por componentes com diferentes fantasias.

O carnavalesco João Trinta, que morreu em 17 de dezembro do ano passado, em São Luís, também foi homenageado. Uma escultura do carnavalesco surpreendeu o público em meio ao desfile. A cantora Alcione vem no último carro que homenageia a música e a literatura.

Segue abaixo o samba-enredo da Beija-Flor:

Titulo: “SÃO LUIS – O POEMA ENCANTADO DO MARANHÃO”

Autores: J. Velloso – Adilson China – Carlinhos do Detran – Samir – Serginho Aguiar – Jr. Beija-Flor – Silvio

Romai – Hugo Leal – Gilberto Oliveira – Ricardo Lucena – Thiago Alves – Romulo Presidente

Intérprete: Neguinho da Beija-Flor

TEM MAGIA EM CADA PALMEIRA QUE BROTA EM SEU CHÃO

O HOMEM NATIVO DA TERRA

RESISTE EM BRAVURA

A DOR DA INVASÃO

DO MAR VEM TRES COROAS

IRMÃO SEU OLHAR MAREJA

NO BALANÇO DA MARÉ

A MALDADE NÃO TEM FÉ SANGRANDO OS MARES

MENSAGEIRO DA DOR

LIBERDADE ROUBOU DOS MEUS LUGARES

ROMPENDO GRILHÕES EM BUSCA DA PAZ

NA FORÇA DOS MEUS ANCESTRAIS

NA CASA NAGÔ A LUZ DE XANGÔ AXÉ

MINA JÊJE UM RITUAL DE FÉ

CHEGOU DE DAOMÉ, CHEGOU DE ABEOKUTÁ

TODA MAGIA DO VODUN E DO ORIXÁ



Ê RAINHA O BUMBÁ-MEU-BOI VEM DE LÁ

EU QUERO VER O CAZUMBÁ ,SEM A SERPENTE ACORDAR

HOJE A MINHA LÁGRIMA TRANSBORDA TODO MAR

FONTE QUE A SAUDADE NÃO SECOU

Ó ANA ASSOMBRAÇÃO NA CARRUAGEM

OS CASARÕES SÃO A IMAGEM

DA HISTÓRIA QUE O TEMPO GUARDOU

NO RADIO O REGGAE DO BOM

MARROM É O TOM DA CANÇÃO

NA TERRA DA ENCANTARIA A ARTE DO GÊNIO JOÃO

MEU SÃO LUÍS DO MARANHÃO

POEMA ENCANTADO DE AMOR

ONDE CANTA O SABIÁ

HOJE CANTA A BEIJA-FLOR