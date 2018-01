Camisa Verde e Branco abre os desfiles das escolas de samba de São Paulo; veja o samba-enredo

A Camisa Verde e Branco, fundada em 1953, traz o ‘amor’ para a avenida neste carnaval. Com o samba-enredo ‘É o amor’, a escola vai mostrar o sentimento de várias maneiras: entre famosos casais apaixonados, como a Bela e a Fera; entre o torcedor e seu time de futebol; e amor em tempos de internet.

Veja o samba-enredo da Camise Verde e Branco:

É o amor

Autores: Anderson Banana, Rodney Cheto, Fábio Bagalho, Rodrigo CP, Rafinha e Xuxa do Cavaco

Intérprete: Agnaldo Amaral

É verde e branco o meu amor

Meu pavilhão, minha paixão

Eu sou Camisa onde for

O trevo é meu coração

Sinta o romance no ar, é o amor

Conquistando os corações, o cúpido te flechou

Emoções, lindas estórias e loucuras

platônico, o sol enamorado pela lua

É divinal, é imortal e vai se propagar

Inexplicável pode transformar e mudar a humanidade

Na obra de arte, do imperador, a dor de uma saudade que ficou

Flores num lindo jardim, personagens de amores sem fim

É puro e verdadeiro, o meu orgulho de ser brasileiro!

Ora ie ieo mamãe oxum

Deusa do amor, conduza minha fé

É o povo clamando, em uma só voz

Em cada um de nós derrame seu Axé

Um grito de gol, ecoa no ar

É universal, não dá pra negar

Sem preconceito eu sou, é colorido o amor

Estenda a mão, ao seu irmão

Como é nobre o gesto de doar

E o vento levou, embora a tristeza

Do outro lado da vida existe a beleza

Nas ondas do rádio, casais apaixonados

Na tela do computador a esperança

Respeite o direito de uma criança

Mascarados no salão, é carnaval, vou te beijar

A Furiosa, faz você se apaixonar!

