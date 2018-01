Cantando Jorge Amado e a Bahia, Imperatriz encerra apresentação na Sapucaí

A Bahia apareceu mais uma vez na avenida do carnaval do Rio de Janeiro na homenagem da Imperatriz Leopoldinense ao escritor Jorge Amado. Com enredo sobre o escritor, a Imperatriz Leopoldinense levou histórias famosas como Capitães de Areia e Gabriela, Cravo e Canela para a Marquês de Sapucaí.

A atriz Luiza Brunet, Rainha de bateria da escola, pelo 17° ano desfilou na Marquês de Sapucaí. A veterana da passarela teve uma queda de pressão, mas não desanimou.

Dois carros alegóricos da escola tiveram problemas de posicionamento na fila de espera de entrada na Sapucaí: o carro da Lavagem da Escadaria da Igreja do Senhor do Bonfim e o carro que representa o País do carnaval. A bateria da escola entrou na avenida com fantasias lindíssimas.

Faltando apenas 1 minuto para ficar dentro do tempo estipulado pelo regulamento, a escola teve que correr um pouco para fechar com 82 minutos.

Veja fotos dos melhores momentos do Carnaval 2012.