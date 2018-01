Dragões da Real homenageia as mães no carnaval

A Dragões da Real fez sua estreia no Grupo Especial na noite deste sábado, 18, abrindo o segundo dia de desfiles no sambódromo do Anhembi, em São Paulo. A escola, criada por uma torcida organizada do São Paulo F. C., entrou por volta das 22h45 na avenida homenageando as ‘mães’.

Na Comissão de Frente, uma mulher grávida representava a Mãe Natureza e um carro-alegórico encenava um parto na avenida. A homenagem estava também na roupa usada pelos integrantes da harmonia e da organização do desfile. Todos usavam gravatas com fotos de suas mães.

