Favorita ao bicampeonato, Vai-Vai canta o universo feminino no Anhembi

A campeã Vai-Vai entrou no sambódromo do Anhembi com um carro que aspergia perfume. E, com um desfile de 64 minutos, um a menos que o prazo máximo estipulado pelo regulamento, a Vai-Vai mergulhou no universo feminino e deixou a passarela do Anhembi com a confiança no bicampeonato.

[galeria id=2199]

A escola empolgou o público do sambódromo de São Paulo com a homenagem Mulheres que Brilham. Estiveram, entre as reverenciadas no desfile, Tarsila do Amaral, Maria Bonita, Eva, Tia Anastácia, Carmen Miranda, Lygia Fagundes Telles, Irmã Dulce, Zilda Arns e a presidente Dilma Rousseff.

Na passarela, se apresentaram estrelas como as atrizes Claudia Raia e Marisa Orth e a modelo Ana Hickmann.

Um dos carros alegóricos da Vai-Vai esbarrou no relógio responsável por cronometrar o tempo do desfile. O equipamento teve que ser escorado por uma escada.