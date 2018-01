Fundador da revista Playboy cancela presença em camarote da Sapucaí após ‘ataque de ansiedade’

Alessandra Saraiva, do Rio de Janeiro

Hugh Hefner em comercial de cerveja – Foto: Reprodução

Um “ataque de ansiedade” cancelou a presença do fundador da revista Playboy, Hugh Hefner, no camarote do grupo Schincariol, no desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio. Em teleconferência convocada às pressas na tarde de sábado, o grupo confirmou a ausência do empresário, grande atração da noite de segunda-feira no camarote, quando anunciaria pessoalmente a nova garota propaganda da cerveja Devassa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mesmo ausente, Hefner vai escolher o novo rosto da marca e enviar a resposta pelo filho, Cooper Hefner, de 21 anos, que representará o pai no camarote, acompanhado de seis coelhinhas da Playboy. “Lógico que não é o melhor dos mundos não ter ele aqui”, admitiu o diretor de marketing da Schincariol, Luiz Claudio Taya. “A nossa estratégia continua a mesma. Mas admitimos que tem uma certa perda de peso (a ausência de Hefner)”, acrescentou.

O sócio-presidente da agência Mood, responsável pela marca Devassa, Augusto Cruz Neto, explicou que Hefner, de 85 anos, passou mal na última terça-feira. O médico particular do empresário, Michael L. Chaikin, diagnosticou “princípio de ataque de ansiedade” . Hefner gravou vídeos explicando sua ausência, que podem ser visualizados nas redes sociais das marcas do grupo Schincariol.

O cancelamento da ida de Hefner ao sambódromo carioca é mais um balde de água fria na estratégia da Devassa para eleição de nova Musa, que gerou menos burburinho em comparação com campanhas anteriores. Quatro modelos desconhecidas, Juliana Sales, Julia Dykstra, Sunessis Brito e Camila Macedo disputam a posição. O título já foi ocupada pela socialite norte-americana Paris Hilton em 2010; e pela cantora brasileira Sandy no ano passado, com reflexos imediatos de marketing espontâneo, principalmente nas redes sociais.

Dados da consultoria Euromonitor atestam que a Devassa está na 17.ª posição no ranking de cervejas do País, superada com folga pelo grupo Ambev, que concentra cerca de 70% do mercado.