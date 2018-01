Grande Rio fecha o segundo dia de desfiles na Sapucaí apostando na superação para levar o título

A Grande Rio foi a sexta e última escola a entrar na Sapucaí neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Rio.

O enredo foi baseado no tema ‘superação’, referência ao espírito guerreiro dos componentes da escola que tiveram 24 dias em 2011 para reconstruir 95% do carnaval preparado para aquele ano e que foi destruído por um incêndio que atingiu a Cidade do Samba.

‘Anjos’ e ‘crianças’ apareceram no desfile da escola, que entrou às 4h20 desta manhã de terça-feira, 21, e veio com 28 alas e 6 alegorias. As atrizes Christiane Torloni, Arlete Salles, Suzana Vieira participaram do desfile e estiveram entre os anjos da escola. Seguem abaixo algumas imagens do desfile e o samba-enredo da agremiação:

[galeria id=2248]

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

G.R.E.S. ACADÊMICOS DO GRANDE RIO – CARNAVAL 2012

Título: “EU ACREDITO EM VOCÊ, E VOCÊ?”

Autores: Edispuma- Licinho Jr.-Marcelinho Santos – Foca- Melo

Intérprete: Wantuir

A LUZ QUE VEM DO CÉU

BRILHOU NO MEU OLHAR

TRAZENDO A ESPERANÇA

QUE OS ANJOS VEM ANUNCIAR

LUTAR SEM DESISTIR

DAS CINZAS RENASCER

EU ENCONTREI NA FÉ

A FORÇA PRA VENCER

A FELICIDADE MANDOU AVISAR

É PRECISO SUPERAR

DERRUBAR O “GIGANTE” EU VOU

É LIÇÃO DE CORAGEM E AMOR

EU SOU “GUERREIRO DO BEM” VOU CAMINHAR

A MINHA HISTÓRIA VAI TE EMOCIONAR

A ARTE DE VIVER…

É APRENDER NO DIA A DIA

USANDO A IMAGINAÇÃO

AO SOM DA MELODIA

POSSO ENXERGAR…

SEI QUE MEU CORAÇÃO VAI ME GUIAR

EU SIGO EM FRENTE SEM DESANIMAR

EM PARINTINS UM GRANDE “FESTIVAL”

ACREDITAR QUE PRA SONHAR NÃO HÁ LIMITAÇÕES

A “RODA GIRA” E TRAZ A SOLUÇÃO

ME DÊ A SUA MÃO POR LIBERDADE

SOU BRASILEIRO MANDEI A TRISTEZA EMBORA

EU “TO” SENTINDO QUE CHEGOU A NOSSA HORA

QUEM ME VIU CHORAR…VAI ME VER SORRIR

EU ACREDITO EM VOCÊ…PRO DESAFIO

E ABRO MEU CORAÇÃO, CANTANDO A MINHA EMOÇÃO

SUPERAÇÃO É O CARNAVAL DA GRANDE RIO

Veja notícias, fotos e vídeos do Carnaval 2012.

Nina Lemos e os VIPs do carnaval carioca.

Melhores momentos da segunda noite dos desfiles do Rio.