Império de Casa Verde fala da visão em seu enredo

A Império de Casa Verde traz elementos como reflexão, transparências e formas de se enganar a visão por meio de simples desenhos para a avenida.

De acordo com a descrição do enredo no site da escola, a ideia é mostrar ‘como funciona um olho e como elementos cristalinos modificam e iludem o olhar’.

Veja o samba-enredo da Império de Casa Verde:

Na ótica do meu Império o meu foco é você

Autores: Turco, Bruninho, Jorginho Soares, P.H., Sergio, Luis, Fabiano Sorriso, V. Tomageski

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vem meu amor

Olha pra mim, sou Casa Verde na avenida

Vem pra ver, essa viagem que fascina

Brilhou o sol do Egito

No vidro a transformação

Surgiram criações

Moldaram a historia, das civilizações

Da literatura a proteção solar

Clara e cristalina para enxergar

Poder de aumentar

Visualizar, fotografar

To nessa onda de esquimó e vou zoar

Pra embalar, tem rock pra gente dançar

Vou mergulhar na moda de um profissional

Entra em cena nossa tribo e carnaval……….

Tão pequenino pra ver

Mas nas lentes vou ter a precisão

Tanta beleza nessa noturna visão

Eu vi do céu a terra é azul

No raio de luz, tecnologia

Posso observar toda magia

Que tem o universo

Se Deus é por nós

Minha caçula canta em uma só voz

És a razão do meu viver, meu bem querer

O foco é você

Refletindo no espelho…. eu vi

Na imagem meu Império…. feliz

E na lente uma visão que faz sonhar

Lá vem o tigre seduzindo o seu olhar

Acompanhe notícias, fotos e vídeos do Carnaval 2012