Mangueira canta Cacique de Ramos e ousa com várias paradas da bateria, uma delas gigante e inédita

A Mangueira foi a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí. A apresentação contou com uma grande ousadia, uma enorme parada da bateria e várias paradinhas.

A escola entrou com 50 alas, 8 alegorias e 4 mil componentes. Dudu Nobre, Alcione, Beth Carvalho e Jorge Aragão desfilaram pela escola e apareceram nos carros alegóricos. A Mangueira fez uma homenagem ao bloco Cacique de Ramos que completou 50 anos em 2011.

A bateria inovou e ousou na Sapucaí. Tanto na parada gigante e nas várias paradinhas, o público e os componentes levaram o canto do samba. Numa das paradinhas, a cantora Alcione foi quem assumiu o samba. A primeira paradinha foi involuntária, em razão da desconexão de um cabo, que praticamente não foi percebida, pois sem querer encabeçou a fila das demais paradas da bateria.

Veja as imagens do desfile e o samba-enredo da Mangueira:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[galeria id=2246]

Título: “VOU FESTEJAR! SOU CACIQUE, SOU MANGUEIRA!”

Autores: Junior Fionda – Lequinho – Igor Leal – Paulinho Carvalho

Intérprete: Zé Paulo Sierra – Luizito – Ciganerey – Vadinho Freire

SALVE A TRIBO DOS BAMBAS!

ONDE UM SIMPLES VERSO SE TORNA CANÇÃO…

SALVE O NOVO PALÁCIO DO SAMBA!

O “DOCE REFÚGIO” PRA INSPIRAÇÃO

DEBAIXO DA TAMARINEIRA

OXOSSI GUERREIRO ME FEZ RECORDAR

UM LUGAR… O MEU BERÇO NUM NOVO LAR

SEGUINDO COM OS “PÉS NO CHÃO”

“RAIZ” QUE SE TORNOU RELIGIÃO

DA BOÊMIA, DOS ANTIGOS CARNAVAIS

NÃO ESQUECEREI JAMAIS!

FIRMA O BATUQUE, QUERO SAMBAR… ME LEVA!

A SURDO UM FAZ FESTA!

ESQUEÇA A DOR DA VIDA…

CACIQUEANDO NA AVENIDA

SIM…

VI O BLOCO PASSANDO, O NOBRE REZANDO E O POVO A CANTAR

SIM…

ERA UM NÓ NA GARGANTA VER O BAFO DA ONÇA DESFILAR…

CHORA, CHEGOU A HORA EU NÃO VOU LIGAR

MINHA CULTURA É ARTE POPULAR,

NASCEU EM FUNDO DE QUINTAL…

SOU IMORTAL E VOU DIZER

AGONIZAR NÃO É MORRER

MANGUEIRA, FEZ O MEU SONHO ACONTECER…

O POVO NÃO PERDE O PRAZER DE CANTAR

POR TODO UNIVERSO MINHA VOZ ECOOU

RESPEITE QUEM PÔDE CHEGAR

ONDE A GENTE CHEGOU!

VEM FESTEJAR, NA PALMA DA MÃO

EU SOU O SAMBA, “A VOZ DO MORRO”!

NÃO DÁ PRA CONTER TAMANHA EMOÇÃO

CACIQUE E MANGUEIRA NUM SÓ CORAÇÃO

Notícias, vídeos e fotos do carnaval 2012.

VÍDEO: Nina Lemos e os VIPs do carnaval carioca.

Os melhores momentos da segunda noite de desfiles no Rio.