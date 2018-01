Mocidade Independente de Padre Miguel faz desfilo muito colorido e corre no final para fechar a tempo

Quarta escola a desfilar na primeira noite de apresentações na passarela do samba carioca, a Mocidade Independente de Padre Miguel foi para a avenida homenageando o pintor Cândido Portinari em 2012. Coloridas, as alegorias remetiam às principais obras do artista, como os quadros O Lavrador de Café e Os Retirantes.

O carro abre-alas da escola, no meio do desfile, esbarrou na grade lateral que limita o espaço entre o público e a avenida. Na saída, já na dispersão, o mesmo carro, pelo tamanho, teve dificuldade ao fazer uma curva e foi retido por alguns segundos, deixando a escola parada por alguns instantes.

Quando o desfile chegou a 1 hora e 14 minutos, a escola começou a acelerar a passagem pela Sapucaí e conseguiu fechar a apresentação em 1 hora e 21 minutos, um minuto antes do tempo estipulado pelo regulamento, mas pode ser prejudicada.

