A Mocidade Alegre, com uma segunda nota 10 em Evolução, garantiu 20 pontos nesse quesito. Líder, só perde o título de campeã do carnaval de São Paulo se for mal nos quesitos Samba-enredo ou Comissão de frente, que ainda não tiveram notas reveladas.

