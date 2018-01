Nos sambas, existe amor em SP

Nuvem de tags com as letras das escolas de samba de São Paulo

Existe amor em SP, sim. Se o rapper Criolo canta que não, os sambas-enredo de carnaval dizem o contrário. A palavra “amor” foi a mais usada no repertório das escolas paulistanos –18 vezes–, ante 9 nas letras cariocas.

Nuvem de tags com as letras das escolas de samba do Rio de Janeiro

“Coração” também foi uma das favoritas dos letristas duas cidades: aparece 12 vezes em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro.

Além de falar sobre os sentimentos, as letras dos sambas também citam “povo” constantemente: 11 vezes repetida em São Paulo, e a mais usada para compor os sambas-enredos do Rio, 10 vezes.

“Bahia“, Estado que disputa o título de dono do maior Carnaval do Brasil com o Rio, aparece 6 vezes nas letras das escolas que vão desfilar na Sapucaí. Foi mais lembrado do que o nome o próprio Rio de Janeiro.

