Pérola Negra inicia desfile no Anhembi homenageando Itanhaém

A escola Pérola Negra é a segunda a entrar no Anhembi no segundo dia de desfiles do Grupo Especial de São Paulo. Veja a musa da Pérola Negra do Carnaval JT 2012.

Com o enredo “A pedra que canta também samba, Itanhaém, hoje a pérola é você!”, a escola ganhou a avenida às 23h56 deste sábado, 18.

O carnavalesco André Machado preparou uma apresentação que mostra as belezas naturais do litoral paulista, as tribos indígenas que dominavam a região no passado e as transformações sofridas com a chegada dos portugueses.

Entre os personagens presentes no enredo estão o padre jesuíta José de Anchieta e o alemão Hans Staden, que foi capturado por índios no século 16. A escola mostra os pontos turísticos, as festas e as tradições da cidade, localizada no litoral sul paulista. Segue abaixo o samba-enredo da Pérola Negra:

Rica herança a cintilar

Que em solo brasileiro fez brotar

O colonizador impôs sua maneira

E o índio rezou

Benditas histórias são flores no chão

Aquarela de inspiração

Reluz Amazônia paulista

Traduz a beleza infinita

Canoa de fé, esperança

O pescador não se cansa

“Rio Acima” sempre alcança

O amor do criador

Tá no peito de quem ama, no brilho do olhar

Gira baiana, vem abençoar

O meu caminho de fé, o povo em devoção

Oh padroeira imaculada Conceição

Divina a cidade está em festa

Saudando a bandeira da corte imperial

“Soca no pilão” mantendo a tradição

Perfeição… das belas mulheres de areia

No paraíso encontrei

O abraço cortês e gente festeira

Na praia… o calor da amizade

Um banho… de felicidade

Presente de Deus, maravilhosa jóia rara

Itanhaém meu coração é caiçara

É nessa onda que a Vila Madalena diz no pé

Meu samba no balanço da maré

A Pérola que brilha hoje é você

Pedra que canta o mundo vai te conhecer