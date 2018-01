Portela entra na Sapucaí com homenagem à Clara Nunes

A Azul e Branco entra na avenida com enredo inspirado na Bahia e homenagem à cantora Clara Nunes.

Acompanhe o enredo da escola:

Bahia: e o povo na rua cantando… É feito uma reza um ritual

Autores: Wanderley Monteiro, Luiz Carlos Máximo, Toninho Nascimento, Naldo e André do Posto 7

Intérprete: Gilsinho

Meu rei

Senhor do bonfim alumia

Os caminhos da portela

Que eu guardo no meu patuá

Eu vim na proteção dos meus guias

Com clara guerreira à bahia

Cheguei, eu cheguei pra festejar

Deixa lavar, nos altares e terreiros

Tem jarro com água de cheiro

Vou jogar flores no mar

No mar

Procissão dos navegantes

Eu também sou almirante

De nossa senhora iemanjá

Vou no gongá

Bater tambor

Rezo no altar

Levo o andor

Vem chegando os batuqueiros

Desce a ladeira meu amor

Que a patuscada começou

Eu vim pra rua

Onde o samba de roda chegou

Iaiá

De saia rendada em cetim

Bota o tempero na festa

Oi, tem abará e quindim

Portela cheia de encantos

Acolhe a bahia em seu canto

Com festas, rezas, rituais

Vestido de azul e branco

Eu venho estender o nosso manto

Aos meus santos do samba que são orixás

Madureira sobe o pelô…tem capoeira

Na batida do tambor…samba ioiô

Rola o toque de olodum…lá na ribeira

A bahia me chamou