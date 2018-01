Porto da Pedra encerra passagem pela Sapucaí cantando a origem do iogurte

Quinta escola a entrar na Sapucaí na primeira noite de desfiles de Carnaval do Grupo Especial do Rio, a Unidos do Porto da Pedra entrou na Sapucaí com 32 alas, 7 alegorias e 3.800 componentes, cantando a origem do iogurte e dando ênfase à principal matéria-prima, o leite, e os demais derivados dele. Em 1985, a Porto da Pedra passou de bloco para escola.

[galeria id=2231]

Com um enredo difícil de virar samba, a escola mostrou alegoria bonitas e fantasias muito bem confeccionadas. Mas a apresentação azedou e não empolgou. Foi um desfile dentro do padrão, sem problemas durante a passagem pela avenida.

Entre os destaques da escola, estavam os atores Marcelo Serrado e Maurício Mattar.

