Sete escolas abrem primeiro dia de desfiles do Rio de Janeiro

A Renascer de Jacarepaguá é a primeira escola a desfilar da Marquês de Sapucaí neste domingo, 19 no Rio de Janeiro. Homenageando o artista plástico Romero Britto, a escola promete levar muita cor para a avenida.

Em seguida, vem a Portela, com um enredo sobre a Bahia; a Imperatriz Leopoldinense, contando a história de Jorge Amado; a Mocidade Independente de Padre Miguel falando de Portinari; e a Porto da Pedra cantando sobre o leite e sua fonte de vida e desenvolvimento.

Por fim, vem a campeã do carnaval de 2011, Beija-Flor, cantando a cidade de São Luis, no Maranhão, e a Vila Isabel, fechando o primeiro dia de desfiles do Rio com seu enredo sobre Angola.

Veja a ordem dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

21h – Renascer de Jacarepaguá

22h05 – Portela

23h10 – Imperatriz Leopoldinense

00h15 – Mocidade Independente de Padre Miguel

1h20 – Porto da Pedra

2h25 – Beija-Flor

3h30 – Vila Isabel