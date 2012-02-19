Tom Maior entra na passarela do Anhembi com “Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade”

Estadão
19 Fevereiro 2012 | 06h29
Sétima e última escola a desfilar neste segundo dia de apresentações do Grupo Especial de São Paulo, a Tom Maior ganhou a passarela do samba paulistano às 6h20 desta manhã de domingo, 19. Veja a musa da Tom Maior no Carnaval JT 2012.
A escola, que está desde 2005 no Grupo Especial, pede aos anjos que salvem a humanidade, exalta a pacificação da comunidade e faz homenagem ao ex-presidente Marquinho, já morto.
Segue abaixo o samba-enredo da Tom Maior:
VEM NESSA AMOR… VERMELHO E AMARELO
SUMARÉ CHEGOU!
A NOSSA BATERIA HOJE VAI DAR UM SHOW
É SENSAÇÃO, VAI TE LEVAR
NA PROTEÇÃO DE UM EXÉRCITO CELESTIAL
ARCANJOS DA CORTE DIVINA
TOCANDO O SEU CORAÇÃO, MAIS AMOR VIOLÊNCIA NÃO
A LUTA DA NATUREZA PRA NÃO SUCUMBIR
CHEGA DE AMBIÇÃO DE POLUIR, ISSO NÃO PODE SE PROFETIZAR
E A PAZ QUE EU SEMPRE SONHEI NÃO PODE ACABAR
É TEMPO DE MUDAR, SOMOS TODOS IRMÃOS
E DE MÃOS DADAS VAMOS JUNTOS NESSA UNIÃO BIS
FAZER O BEM, SEM DISTINÇÃO, POR ONDE FOR…
PAZ E AMOR
A ESPERANÇA DE UM NOVO AMANHECER
É A CRIANÇA, ABENÇOADO SER
SE CUIDARMOS BEM DARÁ BOM FRUTO
CIDADÃO DE FÉ, FRATERNO E JUSTO
DE BOA VONTADE, FEITO POUCOS
QUE SEMPRE LUTARAM PELOS OUTROS
ESTRELA, NO CÉU A BRILHAR
O SAMBA NÃO TE ESQUECERÁ
LINDA TRAJETÓRIA, DE SONHOS E GLÓRIAS
UM “MARKO” EM NOSSA HISTÓRIA
VAI CLAREAR CHEGOU A EMOÇÃO
VAI LEVANTAR POEIRA DO CHÃO REFRÃO
EM TOM MAIOR VOU CONQUISTAR SEU CORAÇÃO