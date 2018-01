Trazendo a beleza da cidade litorânea de Itanhaém, Pérola Negra encerra apresentação no Anhembi

Às 23h56, a Pérola Negra foi a segunda a entrar na avenida com um enredo homenageando a cidade de Itanhaém, que completa 100 anos agora em abril. A escola usou os 65 minutos do prazo estipulado pelo regulamento.

A escola da Vila Madalena quis impressionar logo de cara, com uma comissão de frente que falava da catequização dos índios, um integrante em um pedestal representando Nossa Senhora da Conceição e a ala das baianas abrindo caminho para um grande abre-alas com uma nau portuguesa toda dourada.

[galeria id=2215]

Foi o suficiente para empolgar o Sambódromo pela primeira vez na noite. Representando uma índia, a ex-BBB e madrinha de bateria Jaque Khury disse que a Pérola pode brigar por título. “Não tivemos grandes problemas, o desfile está lindo, com certeza estaremos entre as finalistas”, disse ela.

A escola levou também ao sambódromo um toque de verão, com referência às praias e aos banhistas que frequentam Itanhaém. Com esse clima, a Pérola espera alcançar uma colocação bem melhor que o 11.º lugar obtido em 2011. (COM RODRIGO BRANCATELLI, DO ESTADO DE S.PAULO)

