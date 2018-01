Unidos da Tijuca encerra desfile na avenida com samba em homenagem ao forró e a Luiz Gonzaga

A Unidos da Tijuca foi a quinta escola a entrar na Sapucaí nesta segunda noite de desfiles do Grupo Especial do Rio. A escola entrou com 33 alas, 7 alegorias e 3.600 componentes, que fizeram homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do Baião e que, com o carnavalesco Paulo Barros, virou o ‘Rei do Sertão’.

O desfile teve início às 3h09 desta madrugada de terça-feira, 21. Componentes da escola saíram na avenida como o “rei” Roberto Carlos, Michael Jackson, o rei do pop, Lampião, o rei do cangaço, entre outros.

Destaque para um dos carros alegóricos, exaltando a sanfona, instrumento utilizado por Luiz Gonzaga. A ‘sanfonhoca’ – que representou a alma da sanfona – ganhou vida na performance de um artista romeno.

Veja algumas imagens do desfile e o samba-enredo da Unidos da Tijuca:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[galeria id=2247]

Titulo: “O DIA EM QUE TODA A REALEZA DESEMBARCOU NA AVENIDA PARA COROAR O REI LUIZ DO SERTÃO”

Autores: Vadinho – Josemar Manfredini – Jorge Callado – Silas Augusto

Interprete: Bruno Ribas

NESSA VIAGEM ARRETADA

“LUA” CLAREIA A INSPIRAÇÃO

VEJO A REALEZA ENCANTADA

COM AS BELEZAS DO SERTÃO!

“CHUVA, SOL” MEU OLHAR

BRILHOU EM TERRA DISTANTE

AI QUE VISÃO DESLUMBRANTE, SE AVEXE NÃO!

MUIÉ RENDÁ É RENDEIRA

E NO TEMPERO DA FEIRA

O BARRO, O MESTRE, A CRIAÇÃO!

MANDACARU A FLOR DO CANGAÇO…

TEM “XOTE MENINA” NESSE ARRASTA PÉ

OH! MEU PADIM, SANTO ABENÇOADO

É PROMESSA EU PAGO, ME GUIA NA FÉ

EM CADA ESTAÇÃO, A “TRISTE PARTIDA”

EU VI NO CAMINHO VIDA SEVERINA

Á MARGEM DO CHICO ESPANTEI O MAL

BORDANDO O FOLCLORE RAIZ CULTURAL…

SIMBORA QUE A NOITE JÁ VEM, “SAUDADES DO MEU SÃO JOÃO”

“RESPEITA VÉIO JANUÁRIO, SEUS OITO BAIXO TINHOSO QUE SÓ”

“NUMA SERENATA” FELIZ VOU CANTAR

NO MEU PÉ DE SERRA FESTEJO AO LUAR…

TIJUCA A LUZ DO ARAUTO ANUNCIA

NA CARRUAGEM DA FOLIA, HOJE TEM COROAÇÃO!

A MINHA EMOÇÃO VAI TE CONVIDAR

CANTA TIJUCA VEM COMEMORAR

“INTÉ ASA BRANCA” ENCONTRA O PAVÃO

PRA COROAR O “REI DO SERTÃO”

ESPECIAL: Saiba tudo sobre o carnaval 2012

FOTOS: Os melhores momentos da segunda noite de carnaval no Rio de Janeiro.

VÍDEO: Nina Lemos investiga as castas VIPs do carnaval carioca.