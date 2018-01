Unidos de Vila Maria canta a importância das mãos na existência e sobrevivência da humanidade

A quinta escola a entrar na segunda noite de desfiles do Grupo Especial de São Paulo, a Unidos de Vila Maria ganhou a avenida às 3h48 desta madrugada de domingo, 19. Veja a musa da Unidos de Vila Maria no Carnaval 2012 JT.

A história da Unidos de Vila Maria dá destaque para as mãos. Com elas, diz o enredo, Deus criou o mundo e com o barro moldou Adão. Mas o desfile não fica apenas na teoria religiosa e mostra a importância das mãos para a evolução do homem. O desenvolvimento do polegar opositor e das habilidades manuais levou a espécie ao progresso. E também a atividades lúdicas. (COM WLADIMIR D’ANDRADE, DA AGÊNCIA ESTADO)

Segue abaixo o samba-enredo da Unidos de Vila Maria

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem é Vila Maria, levante as mãos

É a força infinita da criação

A batucada é raiz verdadeira

Sou comunidade valente, guerreira

Divino Artesão

O Criador do Universo

Fez o primeiro homem, a sublime criação

Da poeira das estrelas, filhos deste chão

Chama ardente é fogo, clareia a evolução

Pra semear, colher, compartilhar

E dizer não à covardia

Vamos dar as mãos nossa família

Fazer na avenida a corrente de fé

Bate forte no tambor, axé!

No som do batuque, eu vou

No compasso do Samba, eu “tô”… Pode aplaudir!

A mão que faz a guerra

Levanta a bandeira da paz e amor

Mãos que falam, conduzem

Engrandecem o meu viver

O futuro em nossas mãos

Na internet on-line com você

Retalhos vão se transformar

No Artesanato Brasileiro

Trago bordado no meu Pavilhão

Um gesto de igualdade e união

Ó Pai, abençoai as mãos que fazem carnaval

E que a magia do artista

Conquiste a alma do sambista