Unidos de Vila Maria ‘feita à mão’ encerra apresentação no Anhembi

Com um desfile de encher os olhos do público na segunda noite de apresentações do Grupo Especial em São Paulo, a Unidos de Vila Maria, quinta escola a entrar na avenida, às 3h48 desta madrugada de domingo, 19, fechou a passagem pelo Anhembi dentro do prazo determinado pelo regulamento. Um dos destaques do desfile da escola foi a comissão de frente, muito entrosada em sua coreografia.

[galeria id=2218]

A Unidos de Vila Maria entrou na passarela do carnaval de São Paulo deste ano como uma das favoritas ao título do Grupo Especial. Em 2011, a agremiação do bairro da Zona Norte da cidade deixou o primeiro lugar escapar por 0,25 ponto – ficou em 3.º na classificação geral – e agora tenta chegar ao topo do carnaval paulistano com o samba-enredo “A força infinita da criação: ”Vila Maria feita à mão””. (COM WLADIMIR D’ANDRADE, DA AGÊNCIA ESTADO, E RICARDO VALOTA, DO ESTADÃO.COM.BR)

Veja fotos dos principais momentos do desfile de Carnaval de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acompanhe as últimas notícias do Carnaval 2012.