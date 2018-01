Vila Isabel entra na avenida e leva Angola para a Sapucaí

A Unidos de Vila Isabel é a última a se apresentar neste primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do rio. O desfile teve início às 5h42 desta segunda-feira, 20. A escola faz uma homenagem à Angola. A Vila já ganhou dois títulos do carnaval carioca. A intenção do desfile deste ano, com o tema Angola, não é mostrar um país com problemas e levar tristeza dentro do samba, mas sim cantar a liberdade. Veja abaixo o samba-enredo da Vila Isabel:

Título: “VOCÊ SEMBA LÁ QUE EU SAMBO CÁ, O CANTO LIVRE DE ANGOLA”

Autor: Evandro Bocão – Arlindo Cruz – André Diniz – Leonel – Artur das Ferragens

Intérprete: Tinga

VIBRA ÓH MINHA VILA

A TUA ALMA TEM NEGRA VOCAÇÃO

SOMOS A PURA RAIZ DO SAMBA

BATE MEU PEITO À TUA PULSAÇÃO

INCORPORA OUTRA VEZ KIZOMBA E SEGUE NA MISSÃO

TAMBOR AFRICANO ECOANDO, SOLO FEITICEIRO

NA COR DA PELE, O NEGRO

FOGO AOS OLHOS QUE INVADEM,

PRA QUEM É DE LÁ

FORJA O ORGULHO, CHAMA PRA LUTAR

REINA GINGA Ê MATAMBA VEM VER A LUA DE LUANDA NOS GUIAR

REINA GINGA Ê MATAMBA NEGRA DE ZAMBI, SUA TERRA É SEU ALTAR



SOMOS CULTURA QUE EMBARCA

NAVIO NEGREIRO, CORRENTES DA ESCRAVIDÃO

TEMOS O SANGUE DE ANGOLA

CORRENDO NA VEIA, LUTA E LIBERTAÇÃO

A SAGA DE ANCESTRAIS

QUE POR AQUI PERPETUOU

A FÉ, OS RITUAIS, UM ELO DE AMOR

(PELOS TERREIROS) DANÇA, JONGO, CAPOEIRA

(NASCIA O SAMBA) AO SABOR DE UM CHORINHO

TIA CIATA EMBALOU

NOS BRAÇOS DE VIOLÕES E CAVAQUINHOS A TOCAR

(NESSE CORTEJO) A HERANÇA VERDADEIRA

(A NOSSA VILA) AGRADECE COM CARINHO

VIVA O POVO DE ANGOLA E O NEGRO REI MARTINHO

SEMBA DE LÁ, QUE EU SAMBO DE CÁ

JÁ CLAREOU O DIA DE PAZ

VAI RESSOAR O CANTO LIVRE

NOS MEUS TAMBORES, O SONHO VIVE (A VILA)