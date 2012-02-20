Vila Isabel entra na avenida e leva Angola para a Sapucaí

Estadão
20 Fevereiro 2012 | 05h54
A Unidos de Vila Isabel é a última a se apresentar neste primeiro dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do rio. O desfile teve início às 5h42 desta segunda-feira, 20. A escola faz uma homenagem à Angola. A Vila já ganhou dois títulos do carnaval carioca. A intenção do desfile deste ano, com o tema Angola, não é mostrar um país com problemas e levar tristeza dentro do samba, mas sim cantar a liberdade. Veja abaixo o samba-enredo da Vila Isabel:
Título: “VOCÊ SEMBA LÁ QUE EU SAMBO CÁ, O CANTO LIVRE DE ANGOLA”
Autor: Evandro Bocão – Arlindo Cruz – André Diniz – Leonel – Artur das Ferragens
Intérprete: Tinga
VIBRA ÓH MINHA VILA
A TUA ALMA TEM NEGRA VOCAÇÃO
SOMOS A PURA RAIZ DO SAMBA
BATE MEU PEITO À TUA PULSAÇÃO
INCORPORA OUTRA VEZ KIZOMBA E SEGUE NA MISSÃO
TAMBOR AFRICANO ECOANDO, SOLO FEITICEIRO
NA COR DA PELE, O NEGRO
FOGO AOS OLHOS QUE INVADEM,
PRA QUEM É DE LÁ
FORJA O ORGULHO, CHAMA PRA LUTAR
REINA GINGA Ê MATAMBA VEM VER A LUA DE LUANDA NOS GUIAR
REINA GINGA Ê MATAMBA NEGRA DE ZAMBI, SUA TERRA É SEU ALTAR
SOMOS CULTURA QUE EMBARCA
NAVIO NEGREIRO, CORRENTES DA ESCRAVIDÃO
TEMOS O SANGUE DE ANGOLA
CORRENDO NA VEIA, LUTA E LIBERTAÇÃO
A SAGA DE ANCESTRAIS
QUE POR AQUI PERPETUOU
A FÉ, OS RITUAIS, UM ELO DE AMOR
(PELOS TERREIROS) DANÇA, JONGO, CAPOEIRA
(NASCIA O SAMBA) AO SABOR DE UM CHORINHO
TIA CIATA EMBALOU
NOS BRAÇOS DE VIOLÕES E CAVAQUINHOS A TOCAR
(NESSE CORTEJO) A HERANÇA VERDADEIRA
(A NOSSA VILA) AGRADECE COM CARINHO
VIVA O POVO DE ANGOLA E O NEGRO REI MARTINHO
SEMBA DE LÁ, QUE EU SAMBO DE CÁ
JÁ CLAREOU O DIA DE PAZ
VAI RESSOAR O CANTO LIVRE
NOS MEUS TAMBORES, O SONHO VIVE (A VILA)