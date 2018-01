Websérie conta a história do carnaval de rua do Rio de Janeiro

Feita para ser compartilhada gratuitamente nas redes socias, a websérie ‘Carnaval de Rua do Rio’ fala da origem da tradição carnavalesca do Rio de Janeiro, do significado dos nomes dos blocos, da mistura de sons que anima os foliões e da relação entre o morro e o asfalto.

Com direção de Candé Salles e roteiro e pesquisa da jornalista Chris Mello, a série é dividida em cinco episódios e traz 300 personagens importantes do carnaval carioca.

