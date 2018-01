X-9 Paulistana faz duas homenagens na avenida

A X-9 Paulistana promete guiar o público por um passeio pelo País unindo dois temas muito brasileiros: os 20 anos do Rally dos Sertões e os 90 anos da Semana de Arte Moderna.

De acordo com a sinopse do enredo divulgado pela escola, a principal preocupação é “enaltecer as belezas, as riquizas naturais, a fauna, a flora, os frutos dessa terra mãe gential”.

Veja o samba-enredo da X-9 Paulistana:

Trazendo para os braços do povo o coração do Brasil… A X-9 Paulistana num grande rally desbrava os sertões dessa gente varonil!

Autores: Claudio Russo, Adriano Cesário, Fábio Costa, Isaac

Intérprete: Rogerinho Renascer

Sou x9 guerreira, levanto a bandeira

dessa gente varonil

trazendo pros braços do povo

o coração do brasil

No ar, o cheiro da arte

Herança moderna, é cultura popular

Meu rally desbravando os sertões

Rumo a “terras sagradas”

Progresso, aventura e emoções

Lá vou eu nessa jornada

Brasil, abençoado pelo astro-rei cenário de contrastes e magia

Reluz o verde das matas

No céu, lindas serenatas

A fauna e a flora em harmonia

Salve o nosso chão de cada dia

Sou mestiço, brasileiro

Sertanejo, sim senhor!

Ao som da viola, te faço sambar

Meu amor!

Festeiro esse povo canta e agiganta meu país

Tem bumba-meu-boi, bumbá

Tem festa de reis, obá

É tão divino meu maracatú

Poeira, poeira

Nessa viagem, diversas linguagens

Folclore e tradições

Brasil solidário, missão social

O meio ambiente é fundamental

Chegou a hora da largada

Além do horizonte encontrar

A consagração e o orgulho de ser campeão

