Moraes Moreira revive carnavais de antigamente em Salvador

Foto: Divulgação/Assessoria de Imprensa da Saltur

Tiago Décimo, Salvador – Primeiro cantor a se apresentar em trios elétricos modernos, no fim dos anos 1970, Moraes Moreira reviveu, na noite deste sábado, 10, os carnavais de antigamente em seu desfile no Circuito Dodô (Barra-Ondina), em Salvador. Comandando um bloco alternativo (sem cordas), Moraes empolgou a pipoca com sucessos antigos, como Preta Pretinha. Embalada pela nostalgia, uma multidão seguiu o trio pela orla de Salvador.