Acadêmicos do Grande Rio

Desfile: Segunda-feira, 11 de fevereiro às 0h15

Enredo: Amo o Rio e vou à luta: Ouro Negro sem disputa… Contra a injustiça em defesa do Rio

Carnavalesco: Roberto Szaniecki

Intérprete: Emerson Dias

Compositores: Mingau, Junior Fragga, Deré, Mingauzinho, Arlindo Neto

Vem, vem comigo cantar

Hoje vou mergulhar profundo

Tem lá no fundo do mar

Ouro pra alimentar o mundo

Que faz crescer, impulsionar

O conhecer, multiplicar

Tão lindo pela própria natureza

Meu Rio vai gerar tanta riqueza

Com igualdade, sim

Bom pra você, bom pra mim

Uma eterna paixão de enlouquecer

Minha Escola é meu bem querer

Felicidade em alto astral

É o ouro negro nosso Carnaval

Vou jogar a rede e puxar

Vem me dar um beijo, amor

Na praça ouvindo o sino tocar

Preservar é dar valor

Eu quero um lugar pra viver

Segurança e saúde

Pra dar e vender

E, assim festejando eu vou

Ver a vida renascer…

É, a mensagem taí…

Explorar não é destruir

Se faltar vira o caos

Não posso deixar

Pelo Rio eu vou lutar

Um Grande Rio de amor, sou eu

Vem cá, me dá, o que é meu é meu.